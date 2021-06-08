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2021 Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101450311

101450311 | Atatürk Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101450311

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 101450311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 212,59481

Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 1400784

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101450311   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,59481

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1400784

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,62085

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1242755

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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