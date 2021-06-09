2021 Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451972
101451972 | Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101451972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 200,91729
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1566421
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451972
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Oltu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 200,91729
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1566421
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-15