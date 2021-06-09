2021 Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 101451557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 277,55079

Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Başarı Sıralaması: 648102

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451557

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,55079

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 648102

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,78787

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 674057

Kontenjan 2019: 75+2

Yerleşen 2019: Doldu-77