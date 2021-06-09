2021 Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451909
101451909 | Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101451909 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Posta Hizmetleri Bölümü , Horasan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 53 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451909
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Horasan Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 53
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 170,5504
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1759901
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: Doldu-93