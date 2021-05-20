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2021 Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101490289

101490289 | Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101490289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Açıköğretim Fakültesi   Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü tercih kod numarası 101490289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1300+33 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümüne 435 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü Tavan Puan: 374,59257

Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490289   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 374,59257

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 1300+33

Yerleşen 2020 – 2021: 435

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 335,49429

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  1500+38

Yerleşen 2019: 1201

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,50588

Tavan Puan: 320,65696

Başarı Sıralaması :  813000

Kontenjan 2018 :  1000+25

Yerleşen 2018 : 1025

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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