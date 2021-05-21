2021 Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411091
101411091 | Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101411091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 242,82533
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 362,14817
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 65862
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101411091
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 242,82533
Tavan Puan: 362,14817
Başarı Sıralaması: 65862
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,18528
Tavan Puan: 365,99717
Başarı Sıralaması: 54612
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,0794
Tavan Puan: 362,97843
Başarı Sıralaması : 51500
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,23071
Tavan Puan: 421,44340
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 54238
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.