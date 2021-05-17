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2021 Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410445

101410445 | Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410445

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi   Tarih Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 101410445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Tarih Öğretmenliği    Bölümü , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarih Öğretmenliği    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 349,65489

Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 372,77522

Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 64961

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410445   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,65489

Tavan Puan: 372,77522

Başarı Sıralaması: 64961

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,30816

Tavan Puan: 378,08722

Başarı Sıralaması:  77399

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,25004

Tavan Puan: 347,87402

Başarı Sıralaması :  104000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,93984

Tavan Puan: 392,80288

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  102685

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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