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2021 Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490301

101490301 | Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101490301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   , Devlet , Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 250+7 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 257 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 188,70393

Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1709850

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490301   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 188,70393

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1709850

Kontenjan 2020 – 2021 : 250+7

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 257

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: Dolmadı-203

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