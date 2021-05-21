2021 Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210034
200210034 | Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 200210034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 247,09998
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 370,28561
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 64270
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210034
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,09998
Tavan Puan: 370,28561
Başarı Sıralaması: 64270
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0
Yerleşen 2020 – 2021: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,6327
Tavan Puan: 337,32864
Başarı Sıralaması: 67653
Kontenjan 2019: 22+0
Yerleşen 2019: 22
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 257,11233
Tavan Puan: 300,36503
Başarı Sıralaması : 51100
Kontenjan 2018 : 22+0
Yerleşen 2018 : 22
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,39446
Tavan Puan: 385,44704
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 38787
Kontenjan 2017 : 22+0
Yerleşen 2017 : 22
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.