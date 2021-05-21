2021 Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 200210034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 247,09998

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 370,28561

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 64270

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210034

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,09998

Tavan Puan: 370,28561

Başarı Sıralaması: 64270

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0

Yerleşen 2020 – 2021: 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,6327

Tavan Puan: 337,32864

Başarı Sıralaması: 67653

Kontenjan 2019: 22+0

Yerleşen 2019: 22

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,11233

Tavan Puan: 300,36503

Başarı Sıralaması : 51100

Kontenjan 2018 : 22+0

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,39446

Tavan Puan: 385,44704

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 38787

Kontenjan 2017 : 22+0

Yerleşen 2017 : 22

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.