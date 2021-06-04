2021 Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351709
200351709 | Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200351709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 295,47589
Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 506593
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200351709
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 295,47589
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 506593
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,39354
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 618539
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4