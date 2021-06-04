2021 Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351709

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200351709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 295,47589

Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 506593

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351709

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,47589

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 506593

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,39354

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 618539

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4