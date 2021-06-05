2021 Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351921

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 200351921 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 263,2552

Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 783128

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351921

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,2552

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 783128

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,12402

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 723304

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6