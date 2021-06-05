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2021 Avrasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200350023

200350023 | Avrasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Avrasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200350023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 200350023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 7 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 274,01996

Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 679302

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200350023   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,01996

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 679302

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,45348

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  599304

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

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