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  3. 2021 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351824

2021 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351824

200351824 | Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351824

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Harita ve Kadastro  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü tercih kod numarası 200351824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   , Vakıf , Harita ve Kadastro  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban Puanı: 239,10912

Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Başarı Sıralaması: 1055949

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351824   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,10912

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1055949

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,18167

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  914436

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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