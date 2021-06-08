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2021 Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351472

200351472 | Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351472

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü tercih kod numarası 200351472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   , Vakıf , İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 7 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351472   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-6

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