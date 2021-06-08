2021 Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 200351084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi , Vakıf , İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: ---

Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351084

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,62651

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 503542

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3