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2021 Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351657

200351657 | Avrasya Üniversitesi Odyometri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351657

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Avrasya Üniversitesi   Odyometri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Odyometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü tercih kod numarası 200351657 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   , Vakıf , Odyometri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban Puanı: 280,21005

Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Tavan Puan: ---

Avrasya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 625238

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351657   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 280,21005

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 625238

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,27371

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  582481

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2

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