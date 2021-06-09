2021 Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390136
200390136 | Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 200390136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi , Vakıf , Odyometri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 202,51287
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Tavan Puan: ---
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Başarı Sıralaması: 1543280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390136
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 202,51287
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1543280
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---