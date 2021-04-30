2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310519
100310519 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100310519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 371,73491
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 409,65300
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 130375
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310519
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,73491
Tavan Puan: 409,65300
Başarı Sıralaması: 130375
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,53961
Tavan Puan: 366,25699
Başarı Sıralaması: 133352
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: 67
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 322,63345
Tavan Puan: 376,52612
Başarı Sıralaması : 123000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,55224
Tavan Puan: 367,34583
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 107351
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.