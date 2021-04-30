2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100310519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 371,73491

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 409,65300

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 130375

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310519

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,73491

Tavan Puan: 409,65300

Başarı Sıralaması: 130375

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,53961

Tavan Puan: 366,25699

Başarı Sıralaması: 133352

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,63345

Tavan Puan: 376,52612

Başarı Sıralaması : 123000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,55224

Tavan Puan: 367,34583

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 107351

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.