2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100370707
100370707 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100370707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü , Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 221,40159
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1281874
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100370707
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 221,40159
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1281874
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,01799
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1422213
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72