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2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100370707

100370707 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100370707

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi     Sultanhisar Meslek Yüksekokulu   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 100370707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü , Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 221,40159

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1281874

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100370707   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sultanhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 221,40159

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1281874

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,01799

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1422213

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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