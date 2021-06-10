2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100371062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 100371062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Tapu ve Kadastro Bölümü , Atça Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 247,92603

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 951635

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100371062

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Atça Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 247,92603

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 951635

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,32407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 938554

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41