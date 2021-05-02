2021 Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200510473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 330,22462

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,10186

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 190768

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510473

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,22462

Tavan Puan: 378,10186

Başarı Sıralaması: 190768

Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,05906

Tavan Puan: 336,46004

Başarı Sıralaması: 229241

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,98548

Tavan Puan: 414,01484

Başarı Sıralaması : 238000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,0189

Tavan Puan: 356,81600

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 179046

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.