2021 Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200510473
200510473 | Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 330,22462
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,10186
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 190768
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510473
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 330,22462
Tavan Puan: 378,10186
Başarı Sıralaması: 190768
Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,05906
Tavan Puan: 336,46004
Başarı Sıralaması: 229241
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,98548
Tavan Puan: 414,01484
Başarı Sıralaması : 238000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,0189
Tavan Puan: 356,81600
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 179046
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.