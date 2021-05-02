2021 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510491
200510491 | Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,14929
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,51449
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 158662
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510491
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 350,14929
Tavan Puan: 440,51449
Başarı Sıralaması: 158662
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+0
Yerleşen 2020 – 2021: 70
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,13161
Tavan Puan: 382,64300
Başarı Sıralaması: 204139
Kontenjan 2019: 71+0
Yerleşen 2019: 71
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 270,06952
Tavan Puan: 385,35537
Başarı Sıralaması : 224000
Kontenjan 2018 : 73+0
Yerleşen 2018 : 73
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,78181
Tavan Puan: 360,63612
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 186560
Kontenjan 2017 : 68+0
Yerleşen 2017 : 68
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.