2021 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510491

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,14929

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,51449

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 158662

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510491

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,14929

Tavan Puan: 440,51449

Başarı Sıralaması: 158662

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+0

Yerleşen 2020 – 2021: 70

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,13161

Tavan Puan: 382,64300

Başarı Sıralaması: 204139

Kontenjan 2019: 71+0

Yerleşen 2019: 71

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,06952

Tavan Puan: 385,35537

Başarı Sıralaması : 224000

Kontenjan 2018 : 73+0

Yerleşen 2018 : 73

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,78181

Tavan Puan: 360,63612

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 186560

Kontenjan 2017 : 68+0

Yerleşen 2017 : 68

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.