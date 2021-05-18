2021 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200590168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 300,54813

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 395,59420

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 213010

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590168

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,54813

Tavan Puan: 395,59420

Başarı Sıralaması: 213010

Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,96804

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 355086

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,84869

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 356000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,28869

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 242220

Kontenjan 2017 : 30+0

Yerleşen 2017 : 30

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.