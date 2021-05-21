2021 Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511126
200511126 | Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200511126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 22+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 377,36054
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 429,65736
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 22084
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511126
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,36054
Tavan Puan: 429,65736
Başarı Sıralaması: 22084
Kontenjan 2020 – 2021 : 22+0
Yerleşen 2020 – 2021: 22
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,50798
Tavan Puan: 423,41947
Başarı Sıralaması: 24789
Kontenjan 2019: 28+0
Yerleşen 2019: 28
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 355,07846
Tavan Puan: 422,14794
Başarı Sıralaması : 21900
Kontenjan 2018 : 37+0
Yerleşen 2018 : 37
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 378,43005
Tavan Puan: 450,31695
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16031
Kontenjan 2017 : 30+0
Yerleşen 2017 : 30
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.