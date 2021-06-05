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2021 Balıkesir Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101571348

101571348 | Balıkesir Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101571348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi     Bigadiç Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü tercih kod numarası 101571348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü , Bigadiç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban Puanı: 188,41431

Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1711776

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101571348   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bigadiç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 188,41431

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1711776

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,13878

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1659081

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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