2021 Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101551114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü , Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 210,856

Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1424983

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551114

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Balıkesir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,856

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1424983

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,89945

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1323532

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: Doldu-16