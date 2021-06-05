2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110670148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 110670148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Manyas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 207,71543

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1469024

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670148

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Manyas Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,71543

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1469024

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,21176

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1524891

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31