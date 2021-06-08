2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110670150

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 110670150 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Manyas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 211,3631

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: ---

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1417774

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670150

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Manyas Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,3631

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1417774

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,71943

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1354338

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31