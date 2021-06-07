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2021 Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650142

101650142 | Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650142

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi     Bartın Meslek Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 101650142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: 203,80045

Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Tavan Puan: ---

Bartın Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: 1524663

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650142   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bartın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,80045

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1524663

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,11485

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1526360

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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