2021 Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101690109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101690109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi , Devlet , İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,75464

Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 412,64953

Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 32660

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690109

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,75464

Tavan Puan: 412,64953

Başarı Sıralaması: 32660

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,41853

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 37742

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.