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2021 Bartın Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101690095

101690095 | Bartın Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bartın Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101690095

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi     Bartın Meslek Yüksekokulu   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 101690095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   , Devlet , Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü , Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 205,84967

Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Bartın Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1495508

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690095   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bartın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,84967

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1495508

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,82288

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1515472

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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