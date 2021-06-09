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2021 Bartın Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650036

101650036 | Bartın Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bartın Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi     Bartın Meslek Yüksekokulu   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü tercih kod numarası 101650036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   , Devlet , Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü , Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Mobilya ve Dekorasyon  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 15 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü Tavan Puan: ---

Bartın Üniversitesi   Mobilya ve Dekorasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650036   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bartın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 15

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-16

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