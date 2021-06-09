2021 Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650327
101650327 | Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 101650327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım Bölümü , Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 16 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Tavan Puan: ---
Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101650327
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: Bartın Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 16
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 181,37113
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1746681
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21