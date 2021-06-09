2021 Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101650363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101650363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Ulus Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 217,15131

Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---

Bartın Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1338618

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650363

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulus Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,15131

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1338618

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,16362

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1645144

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41