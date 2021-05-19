2021 Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 101610231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 255,64035

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 346,68162

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 464616

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101610231

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,64035

Tavan Puan: 346,68162

Başarı Sıralaması: 464616

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,85325

Tavan Puan: 390,12540

Başarı Sıralaması: 434900

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,22214

Tavan Puan: 331,12334

Başarı Sıralaması : 397000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,45685

Tavan Puan: 337,66557

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 335596

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.