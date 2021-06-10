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  3. 2021 Bartın Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101650284

2021 Bartın Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101650284

101650284 | Bartın Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bartın Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101650284

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü tercih kod numarası 101650284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban Puanı: 262,25118

Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Bartın Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 793310

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650284   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,25118

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 793310

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,66927

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  858068

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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