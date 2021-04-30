2021 Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 373,05755

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 438,60011

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 128807

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610066

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,05755

Tavan Puan: 438,60011

Başarı Sıralaması: 128807

Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0

Yerleşen 2020 – 2021: 19

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,66411

Tavan Puan: 349,70815

Başarı Sıralaması: 166297

Kontenjan 2019: 13+0

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,48789

Tavan Puan: 350,33298

Başarı Sıralaması : 188000

Kontenjan 2018 : 13+0

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,10204

Tavan Puan: 330,16058

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 145529

Kontenjan 2017 : 13+0

Yerleşen 2017 : 13

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.