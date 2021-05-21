2021 Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 200610206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 239,28832

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 350,70344

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 67239

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610206

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,28832

Tavan Puan: 350,70344

Başarı Sıralaması: 67239

Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0

Yerleşen 2020 – 2021: 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,05515

Tavan Puan: 391,20307

Başarı Sıralaması: 72509

Kontenjan 2019: 27+0

Yerleşen 2019: 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,36419

Tavan Puan: 356,88509

Başarı Sıralaması : 37900

Kontenjan 2018 : 27+0

Yerleşen 2018 : 27

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,04131

Tavan Puan: 359,23583

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34365

Kontenjan 2017 : 27+0

Yerleşen 2017 : 27

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.