2021 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200651469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200651469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 38 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 265,49789

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 760693

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651469

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,49789

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 760693

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 38

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,92681

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 509263

Kontenjan 2019: 16+0

Yerleşen 2019: Doldu-16