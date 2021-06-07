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2021 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200651072

200651072 | Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200651072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi     Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   İlk ve Acil Yardım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü tercih kod numarası 200651072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   , Vakıf , İlk ve Acil Yardım  Bölümü , Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım  Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 34 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban Puanı: 272,42063

Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Tavan Puan: ---

Başkent Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Başarı Sıralaması: 694022

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651072   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi  

FAKÜLTE: Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,42063

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 694022

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 34

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,30189

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  648650

Kontenjan 2019:  22+0

Yerleşen 2019: Doldu-22

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