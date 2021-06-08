2021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453
200690453 | Başkent Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 200690453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Makine Bölümü , Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 272,94091
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 689286
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690453
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 272,94091
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 689286
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,24146
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 926816
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10