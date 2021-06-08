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2021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453

200690453 | Başkent Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi     Kahramankazan Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 200690453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   , Vakıf , Makine  Bölümü , Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 272,94091

Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Başkent Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 689286

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690453   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,94091

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 689286

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,24146

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  926816

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10

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