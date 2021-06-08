2021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 200690453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Makine Bölümü , Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 272,94091

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 689286

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690453

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,94091

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 689286

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,24146

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 926816

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10