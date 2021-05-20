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2021 Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610436

200610436 | Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 200610436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 254,61128

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610436   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 254,61128

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 253,91446

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  18+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,87213

Tavan Puan: 283,95811

Başarı Sıralaması :  727000

Kontenjan 2018 :  18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,96528

Tavan Puan: 297,28257

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  538964

Kontenjan 2017 :  18+0

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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