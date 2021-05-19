2021 Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610445

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 200610445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 255,43483

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 347,94557

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 466068

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610445

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,43483

Tavan Puan: 347,94557

Başarı Sıralaması: 466068

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,89862

Tavan Puan: 326,15191

Başarı Sıralaması: 506659

Kontenjan 2019: 24+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,90038

Tavan Puan: 327,93208

Başarı Sıralaması : 297000

Kontenjan 2018 : 24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,07836

Tavan Puan: 352,54109

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 237946

Kontenjan 2017 : 24+0

Yerleşen 2017 : 24

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.