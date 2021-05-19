2021 Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610445
200610445 | Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 200610445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 255,43483
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 347,94557
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 466068
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610445
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 255,43483
Tavan Puan: 347,94557
Başarı Sıralaması: 466068
Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0
Yerleşen 2020 – 2021: 37
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,89862
Tavan Puan: 326,15191
Başarı Sıralaması: 506659
Kontenjan 2019: 24+0
Yerleşen 2019: 24
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,90038
Tavan Puan: 327,93208
Başarı Sıralaması : 297000
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,07836
Tavan Puan: 352,54109
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 237946
Kontenjan 2017 : 24+0
Yerleşen 2017 : 24
Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.