2021 Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200651345
200651345 | Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 200651345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 21+0 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 200,17776
Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1576945
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651345
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 200,17776
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1576945
Kontenjan 2020 – 2021 : 21+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,67353
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1312784
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10