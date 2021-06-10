2021 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200690382

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 200690382 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690382

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,5232

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1459260

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: Doldu-8