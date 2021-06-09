2021 Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101750195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi , Devlet , Otomotiv Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 191,90568

Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1682178

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750195

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,90568

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1682178

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,59645

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1534491

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31