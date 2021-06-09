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2021 Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101750195

101750195 | Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Batman Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101750195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 101750195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   , Devlet , Otomotiv Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 191,90568

Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Batman Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1682178

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750195   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,90568

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1682178

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,59645

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1534491

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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