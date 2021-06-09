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  3. 2021 Batman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101790098

2021 Batman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101790098

101790098 | Batman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Batman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101790098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü tercih kod numarası 101790098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban Puanı: 219,01392

Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Tavan Puan: ---

Batman Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Başarı Sıralaması: 1314006

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101790098   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,01392

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1314006

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,04028

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1207906

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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