2021 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015515382021 Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007516992021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125721762021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125529032021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009900642021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009500522021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009900632021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065507542021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065501542021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203150661
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Batman Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101770233

2021 Batman Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101770233

101770233 | Batman Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Batman Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101770233

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 101770233 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 214,03504

Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Batman Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1381151

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101770233   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 214,03504

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1381151

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,03645

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1265413

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT