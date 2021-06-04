2021 Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101850264

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 101850264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 236,00516

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Bayburt Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1093416

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101850264

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,00516

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1093416

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,81042

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1022011

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82