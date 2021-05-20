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2021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200711142

200711142 | Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200711142

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 200711142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 36+0 kişidir. 2020 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 207,40672

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 301,15864

Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 809023

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200711142   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,40672

Tavan Puan: 301,15864

Başarı Sıralaması: 809023

Kontenjan 2020 – 2021 : 36+0

Yerleşen 2020 – 2021: 36

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,47756

Tavan Puan: 232,67774

Başarı Sıralaması:  853131

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 294,58438

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  42+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 284,86385

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  50+0

Yerleşen 2017 : 26

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Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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